Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 2020

Еще 15–20 лет назад мало где можно было увидеть вытяжку. Эти устройства не считали необходимостью, а потому и выбора особого не было. Сегодня же вытяжные зонты — это техника must have, поскольку хозяйки осознали важность очищения воздуха на кухне.

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