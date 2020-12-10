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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 12 декабря 2020 - 885 039 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 12 811 новых случаев в сутки.

Умерло 14 998 человек.

Выздоровело - 494 001 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 90013 случаев;
Винницкая область - 19 680 случаев;
Волынская область - 27 852 случая;
Днепропетровская область - 48 365 случаев;
Донецкая область - 29 031 случай;
Житомирская область - 33 714 случаев;
Закарпатская область - 25 883 случая;
Запорожская область - 41 460 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 484 случая;
Киевская область - 47783 случаи;
Кировоградская область - 7059 случаев;
Луганская область - 7705 случаев;
Львовская область - 53 299 случаев;
Николаевская область - 23 479 случаев;
Одесская область - 57 071 случай;
Полтавская область - 28 811 случаев;
Ровенская область - 35 900 случаев;
Сумская область - 35 327 случаев;
Тернопольская область - 30 964 случая;
Харьковская область - 61 985 случаев;
Херсонская область - 13 723 случая;
Хмельницкая область - 34 417 случаев;
Черкасская область - 30 784 случая;
Черновицкая область - 36 496 случаев;
Черниговская область - 23 754 случая.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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