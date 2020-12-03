Вакцину Pfizer от COVID-19 разрешили использовать в США

Президент США Дональд Трамп в обращении к американцам объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа.

Его видеообращение опубликовано в Twitter.

По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет 95%.

"У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Это одно из величайших научных достижений в истории. Я счастлив сообщить, что FDA одобрило вакцину Pfizer", - сказал Трамп.

По его словам, поставки вакцины во все штаты страны уже начались. Одобрить запрос Pfizer и BioNTech на экстренное использование в США их вакцины ранее рекомендовала консультативная группа FDA.

Сроки окончания рассмотрения заявки были перенесены с субботы на вечер пятницы, после того как Белый дом пригрозил главе FDA увольнением.