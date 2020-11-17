Умер Валентин Гафт

Валентин Гафт умер 12 декабря утром в своем доме в Москве (РФ) от инсульта, который 85-летний легендарный советский и российский актер театра и кино перенес несколько лет назад и восстанавливался все это время.

Об этом сообщила жена актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова, передает Telegram-канал Mash.

"Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все прочее", - сказала она.

Прощание с театральным режиссером, поэтом и писателем состоится в театре "Современник" во вторник, 15 декабря, рассказал директор театра.

Похоронят Гафта на Троекуровском кладбище на Аллее актеров.

Валентин Иосифович около двух лет назад из-за прогрессирующей болезни Паркинсона оказался буквально прикованным к инвалидному креслу.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, которая приехала из Прилук под Черниговом. Начал заниматься самодеятельность еще в школе, играл в спектаклях. После окончания Школы-студии МХАТ стал выступать на театральной сцене, а затем начал сниматься в кино. Его кино-дебют состоялся в 1956 году в картине "Убийство на улице Данте".

Гафт пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой.

Среди самых ярких его ролей можно выделить картины Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово".

Валентин Гафт был женат трижды. Его первая супруга - манекенщица Елена Изергина, вторая - балерина Инна Елисеева, и третья - Ольга Остроумова. Имел двоих детей: дочь Ольгу (от второго брака) и внебрачного сына Вадима Никитина.