Расширить сотрудничество с ЕС в сфере безопасности хочет Украина

Украина планирует расширить сотрудничество с Европейским союзом в сфере безопасности.

Сейчас Министерство обороны рассматривает возможность участия в рамках программы структурированного сотрудничества Европейского Союза (PESCO).

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Соответствующий вопрос Таран обсудил во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

"Андрей Таран отметил, что оборонное ведомство готово и в дальнейшем расширять сотрудничество с ЕС по всем направлениям, учитывая европейские и евроатлантические ориентиры Украины… С этой целью оборонное ведомство продолжает имплементацию комплексной оборонной реформы, направленной на усиление возможностей ВС Украины и достижения критериев членства в Североатлантическом Альянсе", - сообщили в Минобороны.

Программа постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) была создана в 2017 году. Программа направлена на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что PESCO направлено на "укрепление европейского столпа внутри НАТО". Участие в PESCO является добровольным. Сейчас к ней присоединились 25 стран ЕС.