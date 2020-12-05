О сильном тумане предупредили синоптики

В Украине 12-13 декабря ухудшатся погодные условия.

В южных регионах ожидается сильный туман.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают, что сильный туман будет наблюдаться в южной части страны на протяжении субботы, 12 декабря, а также в воскресенье, 13 декабря. Видимость будет составлять 200-500 метров. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Будьте осторожны, отправляясь в путь. Учитывайте предупреждения синоптиков, планируя свой маршрут", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Украине также в ближайшие дни на дорогах сохранится гололедица. В Министерстве внутренних дел из-за этого дали рекомендации водителям: