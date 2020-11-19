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События Сегодня, 16:2072
Запрос Украины на получение вакцины от коронавируса одобрил COVAX

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса.

Согласно программе Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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