Запрос Украины на получение вакцины от коронавируса одобрил COVAX

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса.
Согласно программе Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций вакцины.
"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.