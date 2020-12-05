Позавчера в Киеве на Контрактовой площади вандал повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки

Полиция уже расследует этот инцидент.

Об этом РБК-Украина рассказали в Подольском управлении Нацполиции в Киеве.

Мужчина, вероятно, совершивший этот акт вандализма разместил на своей странице в Facebook видеоролик, на котором все зафиксировано, но позже удалил его. Видео успели сохранить и распространить в соцсетях. В частности, видео с актом вандализма разместила в своем Telegram-канале Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

Как рассказали в полиции, уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 УК Украины - хулиганство. Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства и опрашиваются свидетели. При этом вандала не задерживали.

"Согласно этой статье, мы не можем задерживать человека в порядке ст. 208 УПК Украины, потому что он не подпадает под задержание. Человек установлен, устанавливаются мотивы", - добавил пресс-офицер Подольского управления.

Отметим, санкция статьи, по которой ведется расследование, предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 5 лет.

Кроме того, ОЕОУ в Telegram-канале рассказала, что вандал попытался снова повалить ханукию днем 11 декабря. Новая попытка была неудачной, поскольку ханукию прикрепили к плитке.

ОЕОУ расценивает эти действия как акт антисемитизма и планирует обратиться в полицию с просьбой возбудить дело по статье 161 УК Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

"Объединенная еврейская община Украины квалифицирует действия и высказывания как антисемитизм и призывает правоохранительные органы к объективному расследованию", - говорится в заявлении организации.