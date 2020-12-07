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События Сегодня, 18:2836
Более 3 тысяч новых случаев заражения COVID впервые зафиксировали в Японии

В Японии в субботу, 12 декабря, впервые зафиксировали более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

В стране продолжается рост заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу в Японии зафиксировали 3041 случай заражения коронавирусом, из них 621 в столице Токио.

С 19 ноября в стране в большинство дней фиксируют более двух тысяч случаев заболевания, а 12 декабря впервые было более трех тысяч.

Всего за период пандемии в Японии зафиксировали 171 542 случая заражения, 2 502 человека умерло.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Япония, 7dniv, 7dnivinfo  
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