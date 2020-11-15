 

Мужчина в Киевской области угрожал "взорвать" отделение полиции из-за авто

События Сегодня, 18:3336
Мужчина в Киевской области угрожал "взорвать" отделение полиции из-за авто

В Киевской области мужчина угрожал "взорвать" Иванковское отделение полиции, если ему не вернут изъятый автомобиль.

Мужчину задержали, никаких взрывных устройств у него не было.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел после того, как у 35-летнего жителя Иванковского района после дорожно-транспортного происшествия - он съехал в кювет, изъяли автомобиль Ford и поместили на штрафплощадку.

"Это увидел наряд реагирования патрульной полиции и подошел к машине, чтобы оказать помощь, при этом мужчина начал выражаться нецензурной бранью и бросался в драку. Полицейские обнаружили у нарушителя признаки алкогольного опьянения и провели освидетельствование, которое установило, что содержание алкоголя в крови составляет 1,5 промилле", - сообщили в полиции.

По данному факту полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов... либо не предъявил их для проверки), ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса об административных правонарушениях Украины.

После этого правонарушитель разбил витрину в местном магазине и скрылся в неизвестном направлении, а также сообщил о "заминировании" Иванковского отделения полиции.

"Правоохранители провели тщательный осмотр - никаких взрывных устройств, предметов и подозрительных лиц не обнаружили. Злоумышленника задержали по месту жительства в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли в качестве вещественного доказательства мобильный телефон", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до от 2 до 6 лет лишения свободы. Также на мужчину составили админпротокол за мелкое хулиганство из-за разбитой витрины магазина.

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