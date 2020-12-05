 

На 29-м месте по уровню смертности от коронавируса Украина в Европе

События Сегодня, 22:3174
На 29-м месте по уровню смертности от коронавируса Украина в Европе

Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения.

Этот показатель снизился с весны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что весной показатель смертности от COVID был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

"Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29-м месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему", - сказал Степанов.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, смертность, 7dniv, 7dnivinfo  
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