 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2020

События Сегодня, 08:22164
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 13 декабря 2020 - 894 215 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 9 176 новых случаев в сутки.

Умерло 15 154 человек.

Выздоровело - 501 564 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 91138 случаев;
Винницкая область - 19 801 случай;
Волынская область - 28 019 случаев;
Днепропетровская область - 49074 случаи;
Донецкая область - 29 398 случаев;
Житомирская область - 34 073 случая;
Закарпатская область - 26 016 случаев;
Запорожская область - 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;
Киевская область - 48523 случаи;
Кировоградская область - 7166 случаев;
Луганская область - 7889 случаев;
Львовская область - 53 662 случая;
Николаевская область - 23864 случаи;
Одесская область - 57 699 случаев;
Полтавская область - 29 121 случай;
Ровенская область - 36 117 случаев;
Сумская область - 35 702 случая;
Тернопольская область - 31 165 случаев;
Харьковская область - 62 324 случая;
Херсонская область - 13 972 случая;
Хмельницкая область - 34 800 случаев;
Черкасская область - 31 209 случаев;
Черновицкая область - 36 695 случаев;
Черниговская область - 24 125 случаев.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 2020
Вчера, 08:24
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 декабря 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 декабря 2020
10-дек-2020, 09:18
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 декабря 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 декабря 2020
9-дек-2020, 08:42
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 декабря 2020
2-дек-2020, 09:10
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 декабря 2020
1-дек-2020, 08:28

Последние новости

08:37
События
Сильный туман ожидается утром в Украине
08:35
События
За побочные эффекты от вакцины от COVID-19 в Канаде будут платить компенсацию
08:33
События
К переговорам с ЕС на фоне конфликта в Средиземноморье готов Эрдоган
08:31
События
Иск Трампа об отмене итогов выборов в Висконсине отклонил суд
08:30
Политика
Информацию о деятельности сына Байдена в Украине запросил Минюст США
08:28
События
На принятие оборонного бюджета США с помощью Украине отреагировал МИД
08:26
События
Объявить "чрезвычайное положение климата" в мире призвал Генсек ООН
08:25
События
500 миллионов евро на борьбу с изменениями климата пообещала Германия
08:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2020
Вчера, 2020-12-12
22:31
События
На 29-м месте по уровню смертности от коронавируса Украина в Европе
22:28
События
ТРЦ "Ривер молл" эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
22:25
События
Украина обречена, считайте, что ее уже нет - Сергей Дацюк
19:34
События
На новые санкции России отреагировал МИД Украины
19:31
События
Азербайджан заявил, что не нарушал режим перемирия в Нагорном Карабахе
18:37
События
О наступлении Азербайджана на юге Нагорного Карабаха заявили в Армении
18:33
События
Мужчина в Киевской области угрожал "взорвать" отделение полиции из-за авто
18:28
События
Более 3 тысяч новых случаев заражения COVID впервые зафиксировали в Японии
16:27
События
Строительный кран в Днепре упал на автобетономешатель, есть погибший
16:26
События
Ужесточение карантина рассматривает правительство Германии
16:24
События
Позавчера в Киеве на Контрактовой площади вандал повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 20207108
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 декабря 20206012
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 декабря 20203168
Новые категории украинцев которые первыми получат вакцину от COVID назвали в Раде667
20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января прогнозируют в Украине526
Масштабный сбой наблюдается в работе Facebook и Instagram434
Была названа ориентировочная дата старта вакцинации от COVID в Украине422

Досуг

Бобы тонка - все о магической пряности с незабываемым ароматом
Бобы тонка - все о магической пряности с незабываемым ароматом
Бобы тонка – это экзотический продукт, о котором знают лишь отдельные ценители. Получают их из цветков тропического дерева диптерикса. Оно растет лишь в нескольких регионах планеты, наиболее крупные плантации расположены в Венесуэле, Перу, Бразилии, Нигерии и Боливии.
Вчера, 12:23111
Преимущества IPhone 12 mini
Преимущества IPhone 12 mini
IPhone 12 mini может стать самым продаваемым iPhone от Apple за последние годы. Экран размером всего 5,4 дюйма – один из самых маленьких смартфонов из когда-либо созданных, он всего на полдюйма выше оригинального iPhone. Экран настолько мал, что им легче пользоваться одной рукой, чем двумя.
Вчера, 07:44181
Какой бывает спецобувь?
Какой бывает спецобувь?
Спецобувь наряду со спецодеждой представляет собой средство индивидуальной защиты. Сегодня такие изделия активно используются не только сотрудниками производственных компаний, но и медицинских учреждений, заведений общественного питания. Удобная спецобувь для рабочих повышает комфорт,
11-дек-2020, 09:27136
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
Еще 15–20 лет назад мало где можно было увидеть вытяжку. Эти устройства не считали необходимостью, а потому и выбора особого не было. Сегодня же вытяжные зонты — это техника must have, поскольку хозяйки осознали важность очищения воздуха на кухне.
11-дек-2020, 07:18190
Скорость Интернета в 4G: эксперименты и факты
Скорость Интернета в 4G: эксперименты и факты
Показатель скорости - это один из важнейших параметров оборудования на который обращают внимание пользователи, ведь именно от него зависит комфорт использования ресурсов и возможностей Всемирной паутины.
10-дек-2020, 22:36197
Бестселлеры последних лет, ради которых читатели «штурмовали» книжные магазины
Бестселлеры последних лет, ради которых читатели «штурмовали» книжные магазины
В XXI веке книги по-прежнему популярны. Их продолжают покупать в магазинах и заказывать онлайн на таких сайтах, как https://bookopt.com.ua/. Последние десятилетия порадовали любителей чтения многочисленными бестселлерами. Некоторые из них позже были экранизированы.
10-дек-2020, 22:21328

События

Сильный туман ожидается утром в Украине
Сильный туман ожидается утром в Украине
В Украине утром 13 декабря ожидается осложнение погодных условий.
Сегодня, 08:3742
За побочные эффекты от вакцины от COVID-19 в Канаде будут платить компенсацию
За побочные эффекты от вакцины от COVID-19 в Канаде будут платить компенсацию
В Канаде будут выплачивать компенсацию, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты.
Сегодня, 08:3553
К переговорам с ЕС на фоне конфликта в Средиземноморье готов Эрдоган
К переговорам с ЕС на фоне конфликта в Средиземноморье готов Эрдоган
Анкара всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров.
Сегодня, 08:3348
Иск Трампа об отмене итогов выборов в Висконсине отклонил суд
Иск Трампа об отмене итогов выборов в Висконсине отклонил суд
Президент США Дональд Трамп проиграл федеральный судебный процесс.
Сегодня, 08:3155
На принятие оборонного бюджета США с помощью Украине отреагировал МИД
На принятие оборонного бюджета США с помощью Украине отреагировал МИД
Министерство иностранных дел Украины поприветствовало одобрение Сенатом США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году". 
Сегодня, 08:2853
Объявить "чрезвычайное положение климата" в мире призвал Генсек ООН
Объявить "чрезвычайное положение климата" в мире призвал Генсек ООН
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата".
Сегодня, 08:2651
7 Днів