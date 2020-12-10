Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 13 декабря 2020 - 894 215 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 9 176 новых случаев в сутки.
Умерло 15 154 человек.
Выздоровело - 501 564 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 91138 случаев;
Винницкая область - 19 801 случай;
Волынская область - 28 019 случаев;
Днепропетровская область - 49074 случаи;
Донецкая область - 29 398 случаев;
Житомирская область - 34 073 случая;
Закарпатская область - 26 016 случаев;
Запорожская область - 41 995 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 668 случаев;
Киевская область - 48523 случаи;
Кировоградская область - 7166 случаев;
Луганская область - 7889 случаев;
Львовская область - 53 662 случая;
Николаевская область - 23864 случаи;
Одесская область - 57 699 случаев;
Полтавская область - 29 121 случай;
Ровенская область - 36 117 случаев;
Сумская область - 35 702 случая;
Тернопольская область - 31 165 случаев;
Харьковская область - 62 324 случая;
Херсонская область - 13 972 случая;
Хмельницкая область - 34 800 случаев;
Черкасская область - 31 209 случаев;
Черновицкая область - 36 695 случаев;
Черниговская область - 24 125 случаев.