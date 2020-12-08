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События Сегодня, 08:2547
500 миллионов евро на борьбу с изменениями климата пообещала Германия

Германия обещает 500 миллионов евро на поддержку усилий бедных стран мира.

Речь идет о сфере борьбы с изменениями климата.

Об этом сообщает DW.

Канцлер Германии отметила, что ее страна придерживается обещания удвоить финансирование программ борьбы с изменениями климата до четырех миллиардов евро в год.

"Все государства должны иметь возможность вкладывать инвестиции в защиту климата", - заявила она.

Как пояснил министр по вопросам развития ФРГ Герд Мюллер, 500 миллионов евро будет выделено из бюджета его министерства. В 2020 и 2021 годах они будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а через Всемирный банк и региональные банки развития будет финансироваться создание ветровых и солнечных электростанций.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, климат, изменения, борьба, 7dniv, 7dnivinfo  
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