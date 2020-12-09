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События Сегодня, 08:3153
Иск Трампа об отмене итогов выборов в Висконсине отклонил суд

Президент США Дональд Трамп проиграл федеральный судебный процесс.

Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.

Об этом пишет Associated Press.

Окружной судья США Бретт Людвиг, назначенный Трампом, отклонил федеральный иск Трампа с просьбой обязать контролируемый республиканцами законодательный орган назвать Трампа победителем над демократом Джо Байденом.

Судья сказал, что аргументы Трампа "неуместны с точки зрения закона и факта".

Ранее Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

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