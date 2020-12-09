Иск Трампа об отмене итогов выборов в Висконсине отклонил суд

Президент США Дональд Трамп проиграл федеральный судебный процесс.
Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.
Об этом пишет Associated Press.
Окружной судья США Бретт Людвиг, назначенный Трампом, отклонил федеральный иск Трампа с просьбой обязать контролируемый республиканцами законодательный орган назвать Трампа победителем над демократом Джо Байденом.
Судья сказал, что аргументы Трампа "неуместны с точки зрения закона и факта".
Ранее Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.