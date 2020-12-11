Сильный туман ожидается утром в Украине

В Украине утром 13 декабря ожидается осложнение погодных условий.

Местами будет туман, вследствие которого видимость может сократиться до 200 метров.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"По информации Укргидрометцентра, в южной части до конца суток 12 декабря, ночью и утром 13 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.