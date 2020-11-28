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События Сегодня, 11:5455
Созвать парламент из-за обострения в Нагорном Карабахе требует президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента.

Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента", - указано в сообщении.

В ходе заседания парламента планируется рассмотреть причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее.

Кроме того, Саркисян обратился к Министерству обороны и МИД. Он просит незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного соблюдения перемирия.

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Теги: news, новости, Украина, Саркисян, 7dniv, 7dnivinfo, Карабах  
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