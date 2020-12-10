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События Сегодня, 11:5590
Лишь в трех областях Койки для пациентов с COVID-19 заняты более чем на 50%

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50% лишь в трех областях.

В среднем по стране заняты 41,5% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (62,6%), Черкасской (55,8%) и Черниговской областях (52,1%). В Киеве койки заполнены на 48,5%.

Всего в стране ввели уже 63 110 больничных коек для COVID-19.

При этом в Украине уменьшается показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 13 декабря он составляет 450,4 при норме 40. Тогда как днем ранее он составлял 460,4.

Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве. Этот показатель составляет 746.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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