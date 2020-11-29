Глав фракций в понедельник собирает Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в понедельник, 14 декабря, проведет заседание с главами фракций парламента.
Оно должно состояться до согласительного совета ВР.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
Ранее о заседании написал замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.
Начало заседание намечено на 10:00.
На заседании нардепы должны обсудить готовность госбюджета-2021, порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса, кадровые назначения, а также график работы парламента в ходе ужесточения карантина в январе.