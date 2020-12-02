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События Сегодня, 14:4651
Уже с 16 декабря Германия вводит жесткий карантин

В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун.

Он продлится минимум до 10 января.

Об этом сообщает DW.

Такое заявление сегодня сделали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель ФРГ.

Указано, что по всей стране закроют магазины розничной торговли за исключением продовольственных. В школах прекратят очное обучение, закроют детские сады.

При этом открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники (24-26 декабря) разрешили встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) предусмотрен запрет на собрания, гражданам также настоятельно рекомендуют отказаться от запуска фейерверков.

Издание отмечает, что в период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. А вот пение в храмах оказалось под запретом.

Кроме того, на крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 по 10 января немцам рекомендуют отказаться от поездок в другие регионы ФРГ или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

При этом предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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