В результате взрыва возле полицейского участка в Пакистане пострадало 25 человек

Минимум 25 человек пострадали от взрыва в Равалпинди.

Инцидент произошел в 50 метрах от полицейского участка.

Об этом сообщает Samaa.tv.

Полиция считает, что на улице была подорвана ручная граната.

22 человека были доставлены в больницу после инцидента, еще трое получили медицинскую помощь на месте. Четверо из пострадавших были идентифицированы как семя - мать, отец и двое детей.

Правоохранительные органы оцепили улицу, где произошел взрыв, а также перекрыла проезды, чтобы следственные группы собрали доказательства.