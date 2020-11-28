В результате взрыва возле полицейского участка в Пакистане пострадало 25 человек

Минимум 25 человек пострадали от взрыва в Равалпинди.
Инцидент произошел в 50 метрах от полицейского участка.
Об этом сообщает Samaa.tv.
Полиция считает, что на улице была подорвана ручная граната.
22 человека были доставлены в больницу после инцидента, еще трое получили медицинскую помощь на месте. Четверо из пострадавших были идентифицированы как семя - мать, отец и двое детей.
Правоохранительные органы оцепили улицу, где произошел взрыв, а также перекрыла проезды, чтобы следственные группы собрали доказательства.