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В первый рейс отправился поезд из Киева в Авдеевку

С вокзала "Киев-Пассажирский" в столице отправился в первый рейс поезд по маршруту Киев - Авдеевка.

Старт состоялся в 19:19 в воскресенье.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

Перед отправкой поезда состоялась церемония его официального старта. Во время нее первому пассажиру вручили сертификат на бесплатную поездку.

Поезд будет осуществлять движение по маршруту 316 0 с остановками в Камянке, Днепре, Покровске. Прибытие в Авдеевку запланировано на 9:10 понедельника.

Стоимость билетов в купе составляет около 390 гривен в зависимости от дня поездки, плацкарт - 231 грн.

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