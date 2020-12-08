Антисемитизмом инцидент с ханукией в Киеве считает посольство Израиля

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион считает инцидент с ханукией на Контрактовой площади в Киеве актом антисемитизма.

Посол призвал украинские правоохранительные органы привлечь вандала к ответственности.

Об этом Лион написал на своей странице в Twitter.

Также израильский посол призвал украинских чиновников отреагировать на инцидент.

"Я решительно осуждаю акт антисемитизма, который произошел 10 декабря в Киеве. Призываю украинских чиновников присоединиться к моему осуждению и быстро привлечь лицо к ответственности", - подчеркнул он.

Антисемитизм в правонарушении, которое на этой неделе совершили на Контрактовой площади, увидели и в посольстве Великобритании в Украине.

"Это самый обычный антисемитизм. Это разжигание расовой ненависти, которой нет места в демократической Украине. Я призываю полицию Киева провести расследование", - написала британский посол Мелинда Симонс в Twitter.

На ситуацию уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, осудив нападение на ханукию в Киеве и приветствовал быструю реакцию правоохранительных органов.

"Сейчас ему (вандалу - ред.) грозит уголовная ответственность, и я уверен, что справедливость будет установлена. В Украине нет места для антисемитизма", - написал глава МИД в Twitter.

Кроме того, в ответ на реакцию главы украинского МИД посол Израиля призвал Украину принять определение антисемитизма, которое разработал Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA).

Напомним, 10 декабря в Киеве на Контрактовой площади мужчина повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10 до 18 декабря. Он также опубликовал видеоролик, на котором слышно, как он выкрикивает антисемитские лозунги. Правоохранители установили прав