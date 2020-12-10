Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 14 декабря 2020 - 900 666 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 6 451 новых случаев в сутки.
Умерло 15 247 человек.
Выздоровело - 506 718 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 91743 случаи;
Винницкая область - 19 866 случаев;
Волынская область - 28 246 случаев;
Днепропетровская область - 49 535 случаев;
Донецкая область - 29 660 случаев;
Житомирская область - 34 491 случай;
Закарпатская область - 26 153 случая;
Запорожская область - 42 435 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
Киевская область - 49044 случаи;
Кировоградская область - 7225 случаев;
Луганская область - 7929 случаев;
Львовская область - 53 844 случая;
Николаевская область - 24 099 случаев;
Одесская область - 58283 случаи;
Полтавская область - 29 450 случаев;
Ровенская область - 36 262 случая;
Сумская область - 35 968 случаев;
Тернопольская область - 31 283 случая;
Харьковская область - 62 428 случаев;
Херсонская область - 14 207 случаев;
Хмельницкая область - 34 840 случаев;
Черкасская область - 31 607 случаев;
Черновицкая область - 36 889 случаев;
Черниговская область - 24 411 случаев.