Первые партии вакцины от коронавируса получила Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в страну прибыли первые партии вакцины от коронавируса.

Перед этим Канада одобрила применение вакцин производства Pfizer и BioNTech.

Об этом Трюдо сообщил в своем Twitter.

По его словам, это хорошая новость, но борьба с коронавирусом продолжается и необходимо придерживаться всех противоэпидемических мероприятий.

"Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки", - заявил Трюдо.