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События Сегодня, 10:58119
Представители образовательных организаций и профсоюзов просят президента Владимира Зеленского посодействовать скорейшему назначению Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины

Сейчас Шкарлет исполняет обязанности министра.

Об этом говорится в письме работников образования на имя президента, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

По мнению образовательных организаций, отсутствие уже в течение полугода полноправного руководителя профильного министерства негативно сказывается на авторитете как самого министерства, так и руководимой им отрасли.

В то же время они обращают внимание на значительный управленческий опыт Шкарлета и понимание им проблем отрасли.

"Будучи представителем молодой генерации руководителей, сочетает черты инновационности с профессионализмом и патриотизмом, за время работы в министерстве он нашел взаимопонимание с педагогами и учеными, получил их поддержку, начал осуществлять меры по дальнейшему реформированию отрасли на конструктивных началах", - говорится в письме.

Среди подписантов письма - председатель профсоюза работников образования и науки Украины, президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины, президент Академии педагогических наук Украины, президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений, председатель Ассоциации университетов Украины и другие.

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Теги: news, новости, Украина, Министерство, образования, Шкарлет, 7dniv, 7dnivinfo  
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