В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась

В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

В стране не увеличивается количество людей, которые проходят лечение от COVID-19 в больницах.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, стабилизировать ситуацию удалось за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.

"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - заявил Степанов.