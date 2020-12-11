 

В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась

События Сегодня, 11:0089
В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась

В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.

В стране не увеличивается количество людей, которые проходят лечение от COVID-19 в больницах.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, стабилизировать ситуацию удалось за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.

"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - заявил Степанов.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Степанов заявил что в Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом
Степанов заявил что в Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом
11-дек-2020, 11:45
Степанов заявил что карантин выходного дня не дал эффекта, на который рассчитывали
Степанов заявил что карантин выходного дня не дал эффекта, на который рассчитывали
4-дек-2020, 09:51
Регионы где недостаточно кроватей с кислородом назвал Степанов
Регионы где недостаточно кроватей с кислородом назвал Степанов
23-ноя-2020, 12:06
Степанов заявил что Заболеваемость пойдет на спад через две недели после карантина выходного дня
Степанов заявил что Заболеваемость пойдет на спад через две недели после карантина выходного дня
21-ноя-2020, 14:41
30 тысяч больных COVID-19 в сутки без карантина прогнозирует Степанов
30 тысяч больных COVID-19 в сутки без карантина прогнозирует Степанов
17-ноя-2020, 10:45

Последние новости

11:02
События
Семь человек пострадали в ДТП в Одесской области
11:00
События
В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась
10:58
События
Представители образовательных организаций и профсоюзов просят президента Владимира Зеленского посодействовать скорейшему назначению Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины
10:55
События
Необходимость продления особого статуса ОРДЛО объяснили в Раде
10:37
События
Двое полицейских в США задерживали злоумышленников в нарядах Санта-Клауса и эльфа
10:06
События
Вспышку птичьего гриппа обнаружили в Японии
10:03
События
Первые партии вакцины от коронавируса получила Канада
10:01
События
Использование вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer окончательно одобрили США
08:30
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 декабря 2020
Вчера, 2020-12-13
21:20
События
Условие для более раннего ужесточения карантина назвали в Кабмине
21:19
События
Антисемитизмом инцидент с ханукией в Киеве считает посольство Израиля
21:18
События
В первый рейс отправился поезд из Киева в Авдеевку
18:34
События
Поляка, которого разыскивал Интерпол задержали в "Борисполе"
18:32
События
В Испании рассчитывают на формирование коллективного иммунитета от коронавируса к концу лета 2021 года
18:30
События
В результате взрыва возле полицейского участка в Пакистане пострадало 25 человек
14:49
Политика
Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС уже в феврале
14:47
События
На акции солидарности собираются жители Минска
14:46
События
Уже с 16 декабря Германия вводит жесткий карантин
14:45
События
Глав фракций в понедельник собирает Разумков
11:55
События
Лишь в трех областях Койки для пациентов с COVID-19 заняты более чем на 50%

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 20207692
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 20204971
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 декабря 20201850
Была названа ориентировочная дата старта вакцинации от COVID в Украине602
На критику Венецианской комиссии отреагировал КСУ441
Украина обречена, считайте, что ее уже нет - Сергей Дацюк336
С украинцами которые три года удерживались в Ираке встретилась Денисова320

Досуг

Как подобрать качественный комод?
Как подобрать качественный комод?
Преимущественно вещи принято хранить в шкафу. Но есть масса мелочей, для которых требуется удобный органайзер. Его функции в спальне, в гостиной, в детской комнате отлично сможет выполнить качественный современный комод. Купить в Украине такую мебель сегодня не проблема.
Вчера, 11:47125
Бобы тонка - все о магической пряности с незабываемым ароматом
Бобы тонка - все о магической пряности с незабываемым ароматом
Бобы тонка – это экзотический продукт, о котором знают лишь отдельные ценители. Получают их из цветков тропического дерева диптерикса. Оно растет лишь в нескольких регионах планеты, наиболее крупные плантации расположены в Венесуэле, Перу, Бразилии, Нигерии и Боливии.
12-дек-2020, 12:23169
Преимущества IPhone 12 mini
Преимущества IPhone 12 mini
IPhone 12 mini может стать самым продаваемым iPhone от Apple за последние годы. Экран размером всего 5,4 дюйма – один из самых маленьких смартфонов из когда-либо созданных, он всего на полдюйма выше оригинального iPhone. Экран настолько мал, что им легче пользоваться одной рукой, чем двумя.
12-дек-2020, 07:44250
Какой бывает спецобувь?
Какой бывает спецобувь?
Спецобувь наряду со спецодеждой представляет собой средство индивидуальной защиты. Сегодня такие изделия активно используются не только сотрудниками производственных компаний, но и медицинских учреждений, заведений общественного питания. Удобная спецобувь для рабочих повышает комфорт,
11-дек-2020, 09:27193
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
Как выбрать вытяжку: тип вытяжки для вашей кухни
Еще 15–20 лет назад мало где можно было увидеть вытяжку. Эти устройства не считали необходимостью, а потому и выбора особого не было. Сегодня же вытяжные зонты — это техника must have, поскольку хозяйки осознали важность очищения воздуха на кухне.
11-дек-2020, 07:18253
Скорость Интернета в 4G: эксперименты и факты
Скорость Интернета в 4G: эксперименты и факты
Показатель скорости - это один из важнейших параметров оборудования на который обращают внимание пользователи, ведь именно от него зависит комфорт использования ресурсов и возможностей Всемирной паутины.
10-дек-2020, 22:36254

События

Семь человек пострадали в ДТП в Одесской области
Семь человек пострадали в ДТП в Одесской области
В воскресенье, 13 декабря, в Одесской области возле села Зализничное произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Daewoo Lanos и Renault.
Сегодня, 11:0248
В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась
В Украине ситуация с коронавирусом стабилизировалась
В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса.
Сегодня, 11:0097
Представители образовательных организаций и профсоюзов просят президента Владимира Зеленского посодействовать скорейшему назначению Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины
Представители образовательных организаций и профсоюзов просят президента Владимира Зеленского посодействовать скорейшему назначению Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины
Сейчас Шкарлет исполняет обязанности министра.
Сегодня, 10:58122
Необходимость продления особого статуса ОРДЛО объяснили в Раде
Необходимость продления особого статуса ОРДЛО объяснили в Раде
В ТКГ считают, что Верховной раде Украины нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год.
Сегодня, 10:5574
Двое полицейских в США задерживали злоумышленников в нарядах Санта-Клауса и эльфа
Двое полицейских в США задерживали злоумышленников в нарядах Санта-Клауса и эльфа
В городе Риверсайд, американский штат Калифорния, двое полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа провели спецоперацию "вмешательство Санты".
Сегодня, 10:3772
Вспышку птичьего гриппа обнаружили в Японии
Вспышку птичьего гриппа обнаружили в Японии
На ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа.
Сегодня, 10:0673
7 Днів