18 декабря в Раде отчитается Шмыгаль

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отчитается в Верховной раде в пятницу, 18 декабря.
Он выступит в ходе часа вопросов к правительству.
Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.
"Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала "Слуга народа". Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал глава Рады.