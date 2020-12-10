Масштабный сбой произошел в работе Youtube и Google

В работе сервисов Google произошел сбой.

О сбоях в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи из Германии, Польши, Великобритании, Франции, России, Испании, США, Японии и Украины сообщили о проблемах с доступом к Google. Большинство из них не могут зайти в свои аккаунты, а также у них есть проблемы с веб-страницами.

Также пользователи из Нидерландов, Великобритании, Испании, Италии, Болгарии, Греции, Франции, России, а также Украины не могут зайти в свои аккаунты в Gmail.

Также есть проблемы с доступом к YouTube. Пользователи не могут посмотреть видео и зайти в свои аккаунты в Украине, Франции, Германии, Испании, Италии, Болгарии, Польши, США, Бразилии.

По данным портала Downdetector, сбой также произошел в Google Drive, Google Classroom, Google Play.