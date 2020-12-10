Запретят чипсы и маленькие экраны. Как новые санитарные нормы поменяют жизнь украинских школ с 1 января

Украинским школам придется работать по новым правилам.

На днях Минздрав обнародовал санитарный регламент для учебных заведений, который начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

Нововведений несколько.

Во-первых, по питанию. В школах разрешили кейтеринг, если он сертифицирован по системе безопасности НАССР.

При этом анонсируется переход на здоровое питание - запрещено будет продавать в столовых различную "вредную" еду - сухарики, чипсы, колбасу и сосиски, установлены ограничения по содержанию в еде соли, а также по рациону школьных обедов - обязательно молочные продукты, овощи, фрукты.

Ранее запреты на газировку и чипсы принимались на уровне руководства отдельных школ или городов, но в регламентах Минздрава их не было. Как и требований по меню, которые, как говорят сами учителя, достаточно сложно выполнить в условиях, когда на питание среднестатистического учащегося выделяется порядка 15 гривен в день. Какие уж тут фрукты и йогурты.

Во-вторых, школам придется существенно обновить парк компьютерной техники.

С нового года в школах будут запрещены компьютеры с экраном меньше 15 дюймов (для ноутбуков допускается размер 14 дюймов, но должна быть мышка и клавиатура).

"Возникает вопрос: везде ли у нас нас местные власти могут обеспечить выполнение такие требований, которые, к тому же, вступит в силу меньше чем через месяц - уже с 1 января 2021 года", — отмечается юрист в сфере образования Андрей Черных.

"Страна" разбиралась, как будет работать новый санитарный регламент в украинских школах.

Запрет на чипсы и уличные туалеты

Последний раз санитарный регламент для школ меняли в 2013 году. При этом в новом варианте изменений не так много, — говорит Черных. Впрочем, они все же есть.

Основные - по питанию и компьютерной технике для школ.

В действующем регламенте нет запрета на продажу в школьных буфетах "вредной" еды типа чипсов и газировки. Также не установлены ограничения на меню школьных обедов. Скажем, не прописаны нормы по использованию соли, сахара, запрет на отдельные продукты и пр.

В новом регламенте есть четкий запрет на использование в приготовлении блюд и продажу продуктов с повышенным содержанием соли (чипсы, сухарики, сосиски и др.), а также на мясные и рыбные продуты промышленного производства (то есть, колбасы и консервы).

Из школьных буфетов должны исчезнуть газировка, энергетически напитки, кофе и кофейные напитки.

По остальным блюдам собственного приготовления должны выдерживаться рекомендации ВОЗ по соли и сахару (не более 0,12 грамм соли и 10 грамм сахара на 100 грамм готового продукта). Также в рационе детей должно быть больше молочных продуктов, овощей и фруктов.

В целом - упор на здоровое питание.

К примеру, если это бутерброд, то на основе ржаного или цельнозернового хлеба. Может быть с твердым сыром (но не плавленным), яйцом, сливочным маслом, зеленью. Салаты обязательно свежие, без майонеза, с содержанием соли не больше 0,12 грамм на 100 грамм продукта. Молочные продукты - без искусственных подсластителей и содержащие не больше 10 грамм сахара на 100 грамм и т.д.

В рационе обязательно должны быть зерновые и бобовые, яйца, молочные продукты, овощи, фрукты, рыба, мясо (но не колбасы или консервы). То есть, как видно, питание достаточно дорогое.

Отдельно в школах должна быть диетическая еда - для учащихся по показаниям врача. Скажем, если диетолог прописал безглютеновую диету - школа обязана такой рацион ребенку предоставить.

Отдельный блок нововведений прописан по техническому оснащению школ. В частности, разрешено использование проводного или беспроводного подключения к Интернету. Но, если речь идет о подключении через вайфай, то роутер должен устанавливаться на высоте не ниже двух метров (то есть, получается, под потолком) и выключаясь во внеучебное время.

По компьютерам требования следующие — диагонали не менее 15 дюймов или 14 дюймов для ноутбуков (но для них обязательно наличие клавиатуры и мышки)

В новом санитарном регламенте прописано, что все школы должны иметь внутренние санитарные узлы, то есть, туалеты внутри школы, а не на улице. В Минздраве указали, что сейчас каждый десятый школьный туалет - на улице, что несет риски возникновения у детей урологичных и мочеполовых болезней.

Также есть список требований к основателям учебных заведений, то есть, местным властям. Они должны обеспечивать регулярные ремонты школ, их приемлемое техническое состояние, комплектацию необходимой мебелью и оборудованием, а также профосмотры персонала.

Для детей, которые живут дальше чем за два километра до школы, должна быть организована развозка.

Где взять деньги и что будет с нарушителями

Собственно, сами нормы в новом регламенте правильные. Но вопрос - смогут ли их воплотить в школьную жизнь и за чей счет все это будет происходить.

"Возьмем, к примеру, ту же норму по развозке детей, которые живут дальше чем за два километра. Она не новая - есть и сейчас. Но выполняется далеко не везде. Очевидно, что проблемы с выполнением этой нормы будут и дальше", — говорит Андрей Черных.

То же самое с нормой по компьютерам - запреты экраны меньше 15 дюймов. Не разрешается также допускать к работе за одним компьютером двоих и больше детей. То есть, в компьютерном классе должно быть не меньше 15 относительно современных компьютеров. Причем, уже с 1 января 2021 года.

Для школ в больших городах это не проблема. Но вот школы в райцентрах или селах нередко либо вовсе не имеют компьютеров, либо есть несколько штук явно устаревших моделей. Стоимость нового компьютера с такой диагональю - не менее 8 тысяч гривен. То есть, чтобы переоснастить компьютерный класс, нужно 120 тысяч гривен.

По интернету затраты могут оказаться еще большими.

За голову взялись даже директора сравнительно продвинутых школ. "У нас компьютерный класс относительно новый. Но все равно несколько компьютеров придется менять. При таких тенденциях, нужно будет обновлять всю технику каждые три года", - говорит директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко.

По ее словам, также есть вопросы к норме работы ученика за компьютером. "В новом регламенте прописали - не больше 15-20 минут беспрерывной работы. А как в эту норму вписывается дистанционка, когда дети сит у экранов часами", - удивляется педагог.

"Достаточно больная тема для сельских школ это и вопрос оборудования внутренних туалетов. Безусловно, это недопустимо, чтобы в наше время дети ходили в туалет на улицу, особенно зимой. Но вопрос, будут ли сделаны необходимые выводы на местном уровне, и найдется ли финансирование в бюджете, чтобы эта проблема наконец-то была решена", — говорит Черных.

Стоит отметить, что за школьные туалеты в свое время бралось еще правительство Гройсмана. Тогда из бюджета выделяли прядка 300 млн гривен, чтобы перенести санузлы в помещение. Еще порядка 44 млн выделял на теплые туалеты Кабмин Гройсмана.

Также была поставлена цель - избавиться от уличных туалетов до кона 2020 года.

Но, по оценкам Минздрава, и сейчас каждый десятый школьный туалет - на улице. То есть, деньги освоили, а проблема никуда не исчезла. И, понятно, что с 1 января в этом плане ничего не изменится.

В школах говорят, что будет непросто выполнить также требование по питанию.

"Какие йогурты, овощи и фрукты, если на питание одного ученика выделяется порядка 15 гривен в день. Что за эти деньги можно приготовить -дешевую кашу с такой же дешевой сосиской и долькой соленого огурца. Это все. Но сосиски теперь запрещены, а овощную составляющую нужно расширять. То есть, средняя себестоимость обеда должна вырости, минимум, вдвое. Кто все это оплатит?", — возмущается директор одной из школ в Киевской области.

По словам директора Бориспольской гимназии "Перспектива" имени Мономаха Нели Клименко, двухнедельные меню, которые согласовывали в начале нового учебного года, теперь придется менять, так как совсем другие норы по крупам, молочным продуктам, овощам, фруктам. "Понятно, что будет дороже - придется больше платить и родителям, и местным бюджетам. Непонятно также, что делать с уже закупленными продуктами. Но тут еще вопрос - готовы ли дети к новому меню, или будем все это просто выбрасывать. Если овощи, то, наверное, нужно вводить не только свеклу и морковь, но и что-то более дорогое», — говорит Клименко.

При этом, если ранее выполнение школами санитарно-гигиенических норм согласовывала Госпотребслужба, то сейчас всю ответственность возложили на директоров школ. Если что, их назначат "крайними".

"Могут быть штрафные санкции в случае нарушений", — говорит Неля Клименко.

Понятно, что сбрасываться придется родителям - и на питание, и на компьютеры и, если что - на штрафы директору.

Учителя обсуждают и некую конспирологическую версию. Дескать, нормы ужесточают для того, чтобы многие школы просто не смогли их выполнить. Скажем, как за месяц без финансирования обновить компьютерные класс или построить "теплый" туалет? В дальнейшем такие учебные заведения станут кандидатами на "оптимизацию". Ведь чиновники всегда могут прикрыться статистикой, сколько школ являются небезопасными для учеников а значит, - могут быть закрыты.