В начале 2021 в Украине ждут вакцину от COVID

Вакцина от COVID появится в Украине в первом квартале 2021 года. При этом на сегодня пока нет конкретной даты начала поставок.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинская сторона подала все необходимые заявки для получения вакцины в рамках механизма COVAX и получила соответствующие подтверждения поставки 8 млн доз вакцины.

"Начало в первом квартале, сейчас ждем конкретной даты, когда начнется именно поставка по механизму COVAX", - добавил Степанов.