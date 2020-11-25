МИД отреагировал на приватизацию "Массандры" в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на продажу властями крымского винного завода "Массандра".

Решение России в украинском министерстве назвали "ничтожным".

Об этом написала на своей странице в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Как отметила представитель МИД, Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - заявила Джапарова.