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События Сегодня, 19:3672
МИД отреагировал на приватизацию "Массандры" в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на продажу властями крымского винного завода "Массандра".

Решение России в украинском министерстве назвали "ничтожным".

Об этом написала на своей странице в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Как отметила представитель МИД, Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - заявила Джапарова.

 

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Теги: news, новости, Украина, Крым, Массандра, 7dniv, 7dnivinfo  
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