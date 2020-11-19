За покупку российских С-400 США ввели санкции против Турции

Соединенные Штаты ввели санкции против Турции.

В частности, под ограничения попали четверо турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Санкции введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

Отмечается, что речь идет о законе CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"Сегодняшние действия являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты полностью соблюдают раздел 231 CAATSA и не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки", - говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео.

При этом Помпео призвал Турцию немедленно решить проблему С-400 в координации с Соединенными Штатами.

"Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивной обороны", - добавил он.