На выборах в США по итогам голосования выборщиков побеждает Байден

В США коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом.

Он набирает 302 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Избранный президент Джо Байден получил достаточно голосов выборщиков, чтобы официально закрепить за собой президентское кресло после того, как выборщики Калифорнии присудили ему 55 голосов штата.

Голосование выборщиков в ряде штатов еще не завершилось, однако Трамп уже не сможет опередить Байдена по числу голосов, так как всего в США 538 выборщиков.