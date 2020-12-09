Итоги голосования выборщиков "ясной победой" назвал Байден

Джо Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой", одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом.

По предварительным данным, Байден набрал 306 голосов выборщиков.

Об этом сообщает CNN.

Политик напомнил, что 306 голосов получили Трамп и нынешний вице-президент США Майкл Пенс, когда победили в 2016 году. Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой.

"По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас", - заявил Байден.

Байден осудит попытки пока еще действующего президента Дональда Трампа оспорить итоги выборов, подчеркнув, что "в Америке не политики получают власть, ею наделяет народ".

Джо Байден побеждает на выборах президента в США. Он, по предварительным подсчетам выборщиков, набирает на выборах 306 голосов при необходимых 270 из 538 голосов. Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков 6 января, инаугурация нового президента должна состояться 20 января.

Советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в понедельник, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков. Его результаты будут переданы в Конгресс США.