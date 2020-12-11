В первый день выплаты ФОПам заявки подали более 30 тысяч украинцев

Уже более 33 тысяч украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи для ФОПов, а также наемных работников.

Они могут получить услугу через приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

"С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дія", - отметили в ведомстве.

Напомним, единовременная выплата запланирована в целях сохранения рабочих мест с целью выплаты наемным работникам единовременной материальной помощи в размере до 8 тысяч гривен.

По расчетам Государственного центра занятости, численность работников, которым могут сократить предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени после внедрения ограничительных противоэпидемических мероприятий и которые получат единовременную материальную помощь, составляет 225 тысяч человек. С учетом прогнозных показателей численности, объем расходов на выплату единовременной материальной помощи может составить 1,8 млрд гривен.