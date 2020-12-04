Прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 15 декабря, в северных, восточных и некоторых центральных областях ожидается снег с дождем.

Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +4, а ночью на преимущественной территории Украины будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, мокрый снег сегодня ожидается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Во всех остальных областях будет пасмурная, но сухая погода.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2, а ночью она составит от -2 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем и ночью будет от -1 до +1 градуса.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -1 до +7, а ночью столбики термометров покажут -2 +5 градусов.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков. Температура воздуха как днем, так и ночью будет от -1 до +1.