По поводу зарплат медиков к нардепам обратился министр здравоохранения

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с видеообращением к народным депутатам, в котором призвал парламентариев существенно повысить зарплаты медиков в 2021 году.

Об этом сообщается на странице Степанова в Facebook.

“Да, бюджет сбалансирован, но этот баланс не может устраивать. Он несправедливый по отношению к нашим медикам, заработная плата которых должна финансироваться в необходимом объеме”, - заявил Степанов.

Он призвал народных депутатов выполнить общий долг перед медработниками и обеспечить им повышение зарплат.

По его словам, если зарплаты медиков останутся на нынешнем уровне, они начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за границей.

“Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово начнут выезжать из страны за границу, где на них ждут с нетерпением”, - добавил.

По его словам, справедливые зарплаты врачей - это 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании проекта бюджета-2021.