На следующей неделе ЕС одобрит вакцину Pfizer/BioNTech

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину от COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech уже на следующей неделе.

Ожидается, что об этом объявят 23 декабря.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным источников в Еврокомиссии и правительстве Германии, вакцину одобрят еще до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря. А уже 26 декабря может стартовать массовая вакцинация в Германии.

Также сообщается, что федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Спан частично подтвердил информацию Bild. В то же время он не смог назвать дату начала массовой вакцинации, но предположил, что она начнется в течение четырех дней после одобрения.