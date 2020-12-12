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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 16 декабря 2020 - 919 704 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 10 622 новых случаев в сутки.

Умерло 15 744 человек.

Выздоровело - 535 417 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 95160 случаев;
Винницкая область - 20 093 случая;
Волынская область - 28 923 случая;
Днепропетровская область - 50 316 случаев;
Донецкая область - 30 466 случаев;
Житомирская область - 34 611 случаев;
Закарпатская область - 26 432 случая;
Запорожская область - 43 835 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 082 случая;
Киевская область - 50 040 случаев;
Кировоградская область - 7375 случаев;
Луганская область - 8166 случаев;
Львовская область - 54 833 случая;
Николаевская область - 24 749 случаев;
Одесская область - 59974 случаи;
Полтавская область - 30 466 случаев;
Ровенская область - 36 974 случая;
Сумская область - 36 251 случай;
Тернопольская область - 31 581 случай;
Харьковская область - 63 178 случаев;
Херсонская область - 14 643 случая;
Хмельницкая область - 35 157 случаев;
Черкасская область - 32 803 случая;
Черновицкая область - 37 266 случаев;
Черниговская область - 25 330 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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