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События Сегодня, 09:2032
120 населенных пунктов без света остаются d Украине

В Украине по состоянию на утро 16 декабря без света остаются 120 населенных пунктов в Черниговской области.

Причиной отсутствия электричества стала непогода.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, в результате осложнения погодных условий с 14 на 15 декабря - мокрый снег, порывы ветра, сработала система защиты линий электропередач. В связи с этим населенные пункты были обесточены.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в результате непогоды с 14 на 15 декабря оказались без света 234 населенных пункта в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

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Теги: news, новости, Украина, непогода, 7dniv, 7dnivinfo, электричество  
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