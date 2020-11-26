Отложить увольнение министра экологии Абрамовского просят в Раде

Во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа" часть народных депутатов выступила против увольнения министра экологии Романа Абрамовского.

Депутаты попросили пока отложить этот вопрос.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от СН Александр Качура.

По словам нардепа, отложить увольнение Абрамовского просило большое количество депутатов, в частности, мажоритарщики и представители профильного комитета.

"Они не понимают логики его увольнения. Они считают, что его отстраняют от должности в связи с тем, что он борется с вырубкой лесов и так далее. Поэтому они попросили пока отложить вопрос по Абрамовскому", - сказал Качура.

Он добавил, что на место Абрамовского депутатам представили кандидатуру Романа Опимаха, который сейчас возглавляет Госгеонедра. Но к его кандидатуре, как уточнил нардеп, во фракции также были вопросы.