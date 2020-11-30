 

Главу Минветеранов Бессараба уволила Рада

События Сегодня, 13:1354
Главу Минветеранов Бессараба уволила Рада

Верховная рада Украины уволила министра ветеранов Сергея Бессараба. 

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №4498.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовал 251 нардеп.

В профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметили, что одной из причин отставки Бессараба стала болезнь.

Народные депутаты выразили недовольство отсутствием министра на заседании и тем, что он не предоставил отчет по результатам проделанной работы.

Спикер парламента Дмитрий Разумков вчера заявил, что в Раду поступили заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов. Глава парламента дал поручения профильным комитетам рассмотреть эти заявления, чтобы нардепы смогли рассмотреть эти вопросы в сессионном зале уже сегодня.

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