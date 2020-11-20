Выполнить договоренности нормандского саммита в Париже требует Кравчук от РФ

Российская Федерация должна взять политическую ответственность за выполнение договоренностей по Донбассу, достигнутых на нормандском саммите в Париже в 2019 году.

Позиция лидеров этого формата является главным ориентиром для Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает пресс-служба делегации в Telegram.

Сообщается, что на видеоконференции ТКГ не было главы российской делегации Бориса Грызлова. Сегодня украинская сторона подтвердила готовность последовательно выполнять минские соглашения и снова предложила свой "План совместных шагов".

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мер: