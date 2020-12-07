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Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму приняла Генассамблея ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Документ поддержали более 60 стран-участниц.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Благодарен всем партнерам за их решительную поддержку усиленной в этом году резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму. Очередное доказательство глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки России аннексировать Крым", - написал он.

Резолюция призывает усилить давление на Россию в международных рамках, чтобы заставить соблюдать свои обязательства по международному праву в качестве оккупирующей державы, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.

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