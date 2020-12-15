Разрешить продажу вакцин от COVID-19 через 48 часов после одобрения обещают в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от коронавируса будет выдано через двое суток после одобрения.

Обычно такое разрешение выдается в течение нескольких недель.

Об этом пишет издание El Pais.

По словам Схинаса, что это "станет рождественским подарком" для всех европейцев.

"Если Европейское агентство по лекарственным средствам разрешит вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, Еврокомиссия готова разрешить ее коммерциализацию со сверхзвуковой скоростью. Через два дня", - заявил Схинас на заседании Европарламента.