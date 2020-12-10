Базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых сохранили в США

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.

ФРС выполняет функции центрального банка страны.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Комитет по операциям на открытом рынке сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере, на $40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут прогресс в отношении максимальной занятости населения и ценовой стабильности.

"Дальнейший путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса Covid-19. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжит оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представляет значительные риски для среднесрочных экономических перспектив", - добавили в ФРС.