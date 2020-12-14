Использование вакцины Pfizer одобрили в Чили

В Чили одобрили использование вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech.
Первые дозы вакцины доставят в страну ближе к концу декабря.
Об этом сообщает Минздрав Чили.
Вакцину разрешили использовать лицам, старше 16 лет, уточняет телеканал 24Horas.
"Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.
По состоянию 16 декабря в Чили зарегистрировано 576 731 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 549 852 пациента, умерли - почти 16 тысяч.