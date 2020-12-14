 

Самую большую за 10 лет спецоперацию провели в Испании

События Сегодня, 09:5283
Самую большую за 10 лет спецоперацию провели в Испании

Полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками.

Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны.

Об этом сообщает DW.

В полиции отмечают, что подозреваемые, кроме того, хотели проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.

На след группировки правоохранители вышли еще в 2013 году. Отмечается, что злоумышленники также контролировали дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Члены банды также давали большие взятки.

Среди задержанных - восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании.

Во время обысков было изъято 300 тысяч евро наличности, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой.

Полиция называет это крупнейшей операцией против "восточноевропейской мафии", проведенной в Испании за последние 10 лет.

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