Назначение трех министров рассмотрит сегодня Рада

Парламент сегодня рассмотрит кадровые вопросы.

В частности, назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы рассмотрят назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины, а Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины (сейчас он исполняет обязанности министра, - ред.).

В повестке дня также есть второе чтение законопроекта об изменениях в "коронавирусный" закон об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. В первом чтении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры.