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События Сегодня, 17:4035
От участия в международных соревнованиях на 2 года отстранена Россия

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по иску между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте CAS.

Таким образом, иск WADA был частично удовлетворен. Изначально организация отстранила Россию на четыре года.

Решение вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В течении этого времени российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Выступать атлеты из России смогут только в нейтральном статусе.

Также РФ запрещено претендовать на проведение у себя международных турниров. Однако уже запланированные соревнования не будут отменять, если нет возможности их перенести без серьезных финансовых потерь. Это не коснется футбольного Евро-2020.

Российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях, а российским госслужащим запрещено посещать крупные спортивные мероприятия.

Также РУСАДА обязали выплатить WADA 1,27 млн долларов компенсации расходов.

Слушания по данному делу проходили со 2 по 5 ноября в Лозанне. Заседание должно было пройти еще весной, но было отложены из-за пандемии коронавируса.

Решение CAS может быть опротестовано в Верховном суде Швейцарии, однако отмена вердикта будет возможна только в том случае, если будут выявлены процедурные нарушения ведения процесса.

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