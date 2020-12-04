Ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19 рекомендуют Раде

Верховной раде рекомендуют ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект №4491.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Данный законопроект разработан с целью защиты наших граждан от поддельной медицинской продукции, к которой, в том числе относятся и тесты на коронавирус", - отметили в комитете.

"Комитет поддержал проект закона №4491 и предложил комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке данного законопроекта, рекомендовать ВР принять его в первом чтении за основу", - говорится в сообщении.

В законе определено, что именно относится к фальсифицированной медицинской продукции.

Размеры штрафов

Контрабанду такого фальсификата предлагают наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 - 170 тысяч гривен).

Если правонарушение совершили повторно или по предварительному сговору группа лиц, это грозит лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Контрабанду фальсифицированной медпродукции организованной группой будут наказывать лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированной медицинской продукции хотят наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом от 5 до 10 тысяч таких минимумов (85 - 170 тысяч гривен).

Более суровое наказание грозит за те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в том числе интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека.

Они будут наказываться лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Если правонарушение совершила организованная группа, или оно повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, это грозит лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.